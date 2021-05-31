وكالة فيتش تتوقع بلوغ الدين العام الأردني الذروة هذا العام

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، إنها تتوقع وصول الديون الحكومية في الأردن إلى الذروة في 2021 مع انخفاض لاحق مدعوم بالعودة إلى النمو والفوائض الأولية.

وتوقعت فيتش ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأردني 2.5٪ في عام 2021 و 3.0٪ في عام 2022.

وأكدت تصنيف الأردن الائتماني عند درجة “-BB” مع نظرة مستقبلية سلبية، مضيفة أن “التوقعات السلبية تعكس مخاطر تفاقم الدين الحكومي بالأردن وسط تعاف غير مؤكد وسياق اجتماعي صعب”.

وقالت الوكالة العالمية، إنها تتوقع انخفاض العجز العام للحكومة في الأردن إلى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 2.7٪ في عام 2022.