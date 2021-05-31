مثول الاسيرين الاردنيين الدعجة والعنوز أمام محكمة العدو بحيفا

مثل، اليوم الاثنين، المعتقلان الأردنيان مصعب الدعجة وخليفة العنوز، أمام قاضي سلطات الاحتلال بمحكمة الاحتلال في حيفا.

ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم، وهي الجلسة الرابعة منذ اعتقالهما في 16 من الشهر الحالي، مخصصة للنطق بالحكم عليهما.

ويتواجد الآن عشرات من الفلسطينيين من مختلف مناطق الـ48 في وقفة تضامنية مع الدعجة والعنوز أمام محكمة حيفا.

وكان القنصل الأردني في السفارة الأردنية في تل أبيب قد زار المعتقلين ظهر يوم أمس.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت كلا من الدعجة والعنوز بعد أن تسللا من الحدود الأردنية إلى حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في حراكات أهالي القدس وحي الشيخ جراح.