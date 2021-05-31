مؤسسة الضمان: 11687 اتفاقية تقسيط جديدة

اعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن عدد الاتفاقيات الجديدة لتقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت، والاتفاقيات المجدولة التي أبُرمت بموجب أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبها وصلت إلى 11687 اتفاقية، بقيمة إجمالية بلغت 255 مليونا و 700 ألف دينار.

وأضافت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، إن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها عن الأشهر آذار ونيسان وأيار من العام الماضي 2020 وصل عددها إلى 4523 منشأة وبمبلغ إجمالي بلغ 15 مليونا و 80 ألف دينار.

ودعت المؤسسة المنشآت المدينة إلى الاستفادة من التسهيلات التي تضمنها البلاغ رقم 22 لسنة 2021 المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها مع إعفائها من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة 50 بالمئة، وبفائدة تقسيط 1 بالمئة سنوياً.

وبينت أن نهاية شهر حزيران المقبل هو الموعد الأخير للاستفادة من الإعفاءات وتسهيلات السداد حيث أن تقديم طلب الاستفادة من الإعفاءات يتم من خلال دخول ضابط الارتباط لحساب المنشأة على موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo ومن خدمة (طلب الاستفادة من الإعفاءات).

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