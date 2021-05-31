بعدما هنأ الرئيس الاسد باعادة انتخابه.. عباس يعين “سمير الرفاعي” سفيرا جديدا لفلسطين لدى سوريا

عين رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس”، امس الأحد، سفيرا جديدا لبلاده لدى سوريا، وذلك بعد وفاة السفير السابق متأثرا بفيروس كورونا.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ فإن “سمير الرفاعي” قد أدى اليمين القانونية أمام عباس سفيرا لدى الشقيقة سوريا.

وقد حضر مراسم أداء اليمين القانونية، التي أجريت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين “رياض المالكي”، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية “مجدي الخالدي”.

ويأتي تعيين “الرفاعي” بعد وفاة السفير السابق المرحوم “محمود أحمد الخالدي”، الذي توفي يوم 17 أبريل/نيسان الماضي، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وكان الرئيس عباس قد هنأ الرئيس السوري “بشار الأسد”، بفوزه في الانتخابات الرئاسية وحصوله على ولاية رابعة تنتهي عام 2028.

وأعرب “عباس”، في برقية له، عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تجمع الشعبين والبلدين، وحرصه على تعزيزها لما فيه خيرهما ومصلحتهما المشتركة.