تحت طائلة الغرامة على المخالفين.. أمر دفاع بالزام المنشآت رفض ادخال أي شخص إليها قبل إبراز شهادة التطعيم
أهم العناوين
جرينتش+2 07:15
الخبراء ينصحون المدخرين بالاتجاه نحو الذهب بدل الدولار
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني