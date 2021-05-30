لسبب تافه وقع الطلاق بين مديحة يسري ومحمد فوزي

هنومة خليل علي الشهيرة بمديحة يسري، اسم يعرفه الزمن الجميل جيدًا؛ حيث اختيرت ضمن أجمل 10 نساء في العالم في الأربعينيات.

تزوجت مديحة يسري 4 زيجات أولها من المطرب محمد أمين ثم المذيع أحمد سالم، ثم بالفنان محمد فوزي ثم الشيخ إبراهيم سلامة الراضي.

ونشرت مجلة الجيل المصرية بتاريخ 25 أكتوبر 1958 تفاصيل قصة طلاق مديحة وفوزي، كما رواها محمد فوزي في حواره:

مديحة: ما هذا المفتاح ما شفتهوش معاك قبل كده؟

فوزيا: شفته كتير ده مفتاح شقتنا في الإيموبيليا

مديحة: طب يالا نروح الشقة دلوقتي ونجرب المفتاح ونشوف هو ولا

فوزي: أنت مش مصدقاني ليه؟

مديحة: إفرض.. عايزني أصدق تعال نروح ونجرب.

فوزي: لا مش هروح

مديحة: طالما مفيش حد في الشقة مش عايز نروح ليه.

فوزي: علشان لازم تصدقيني

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مديحة: مستحيل أصدقك.. ثم انفعلت وصاحت: طيب مش قاعدة لك في البيت أنا رايحة أي فندق هبات فيه

فوزي : لو روحت وبتي بره البيت تكوني طالق

وبعد أن يستكمل فوزي حديثه: لم تكترث مديحة لهذا التهديد وأخذت حقيبتها وباتت خارج المنزل، وسعى بعض الأصدقاء للصلح وخاصة أن سبب الخلاف تافه، إلا أنني صممت ألا أرجع في قسمي وعادت مديحة في الصباح إلى المنزل لكنها لم تجدني.

وفي الليل كان المفروض أن أحضر معها حفلة دعا إليها شقيقتي هدى سلطان وزوجها فريد شوقي، لكن لم يستطع أحد الوصول إلي، وطلبت هدى من مديحة أن تحضر وبالفعل وافقت وبعد فترة عثر عليّ فريد، وعندما وصلنا إلى مكان الحفلة رفضت الصعود ومديحة رفضت أن تنزل تستقبلني فانطلقت بسيارتي، وعندما اتصل بي أحد الصحفيين وسألني عن صحة خبر الطلاق، قلت إنه خبر صحيح.

مديحة يسري ولدت في 3 ديسمبر 1918 وقد اكتشفها المخرج محمد كريمن وكان أول ظهور لها مع محمد عبدالوهاب فيلم ممنوع الحب، وقد توفيت في 30 مايو 2018.