فضيحة استخبارية عالمية.. الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من قادة الدول الاوروبية، وفي مقدمتهم ميركل
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جرينتش+2 11:43
رافعة اعلام فلسطين.. مظاهرة حاشدة في ساحة البيت الأبيض بواشنطن تنديدا بجرائم الإحتلال في القدس وغزة/ فيديو
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