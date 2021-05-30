بعدما انتصر على فيروس كورونا.. زاهي وهبي يخاطب الموت في قصيدة مؤثرة

كتب زاهي وهبي الشاعر والإعلامي اللبناني، بعد صراعه مع الموت وخروجه منتصرا على فيروس كورونا، قصيدة جديدة خاطب فيها الموت والأصدقاء وكل من حزن عليه وخشي إنه سيغادر هذه الدنيا سريعا.

وقد نشر زاهي وهبي عبر صفحته على موقع ”تويتر“ جزءا من القصيدة التي أطلق عليها عنوان ”عائدًا من الموت“، قائلًا:

عائداً من موتي… أضخُّ الحياة في عروق الحياة… أرشُّ الأرض قمحاً وأمنيات…

أقولُ للموت: تأخّرْ في القلب متَّسعٌ للحُبّ…. في الرئتين هوى لا هواء…

للأصدقاء: مهلاً لا وقتَ للدمع، لا وقت للبكاء… أجِّلوا كلماتِ الحزن والرثاء…

انتصروا للمظلومين، للفقراء… أضيئوا العمر قصائدَ وأغنيات.

عائداً من موتي

أضخُّ الحياة في عروق الحياة

أرشُّ الأرض قمحاً وأمنيات

أقولُ للموت:

تأخّرْ

في القلب متَّسعٌ للحُبّ

في الرئتين هوى لا هواء.

للأصدقاء:

مهلاً

لا وقتَ للدمع، لا وقت للبكاء

أجِّلوا كلماتِ الحزن والرثاء

انتصروا للمظلومين، للفقراء

أضيئوا العمر قصائدَ وأغنيات.#زاهي_وهبي — Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) May 25, 2021

وحرصت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، على دعم زوجها بعد شفائه من فيروس كورونا، حيث أعادت نشر القصيدة على صفحتها بموقع ”تويتر“ وعلقت عليها قائلة: ”تليق بك الحياة“.

يذكر أن زاهي وهبي غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية بشكل نسبي بعد معاناة كبيرة ومضاعفات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ووصف زاهي تجربته مع كورونا قائلًا: ”تجربة مؤلمة، وقاسية، وصعبة، وأتمنى ألّا تصيب أي إنسان“.

وقد تفاعل الكثير من محبي الشاعر زاهي وهبي مع القصيدة الجديدة، وتمنوا له الشفاء التام. حيث قال في إحدى تغريداته إنه لا يزال يعاني من أعراض ما بعد كورونا، وأن العلاج قد يمتد لشهور للأسف وتمنى للجميع الشفاء.