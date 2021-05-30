بدء خدمة إصدار وتجديد جوازات السفر إلكترونياً للأردنيين في 5 دول

أطلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالشراكة مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خدمة تقديم طلبات اصدار وتجديد جوازات السفر الكترونياً، للمواطنين الأردنيين المقيمين في المانيا وروسيا والجزائر واليونان ورومانيا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاحد، ان إطلاق هذه الخدمة يأتي في اطار التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية لخدمة المواطنين بشكل افضل، وتيسير وتبسيط الاجراءات، وحرصا على عملية التحديث والتطوير المستمر للخدمات المقدمة من خلال البعثات الدبلوماسية.

كما يأتي هذا الاجراء لتمكين الأردنيين في عدد من الدول من التقدم بطلبات اصدار وتجديد جوازات سفرهم الكترونياً واستلامها من خلال البعثات الأردنية في كل من (الرياض، جده، ابوظبي، دبي، مسقط، المنامة، الدوحة، الكويت، واشنطن، لندن، اوتاوا، كانبيرا، القاهرة، انقرة).

واضافت انه مع الانتهاء من اطلاق خدمة اصدار وتجديد جوازات السفر الكترونياً للأردنيين في 19 بعثة دبلوماسية تغطي 28 دولة، يجري العمل حالياً على إطلاق هذه الخدمة من خلال البعثات الأردنية في كل من: روما ومدريد وبيروت وباريس والخرطوم، لتجهيزها خلال الاسابيع القليلة القادمة، وعلى أن يتم إطلاق هذه الخدمة في كل البعثات حال استكمال الإجراءات والترتيبات اللازمة.

ودعت الخارجية الى اتباع اجراءات وخطوات للاستفادة من هذه الخدمة، وهي:(الدخول الى رابط https://eservices.cspd.gov.jo/index-rtl.html، أو من خلال الدخول للموقع الرسمي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات www.cspd.gov.jo).

وبينت انه اذا كان لدى المتقدم حساب يمكنه الدخول مباشرة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ومن ثم تقديم الطلب، اما اذا كان المستخدم جديدا، يتعين عليه تسجيل حساب جديد (من خلال معلومات بطاقة الاحوال الذكية) ومن ثم يتاح له تقديم الطلب.

كما يمكن لرب الاسرة التقديم لكافة افراد اسرته بعد التسجيل، وعند الانتهاء من تقديم الطلب تظهر عبارة “تم تقديم الطلب بنجاح”.

ويمكن الحصول على رقم الطلب وحالته، للمتابعة من خلال الحساب الذي تم انشاؤه، حيث يتم استلام رساله نصية على الهاتف المحمول و/او البريد الالكتروني الخاص بمتلقي الخدمة لدى استكمال الموافقات اللازمة.

واشارت الخارجية الى ان صاحب الطلب يقوم بعد ذلك بمراجعة السفارة لدفع الرسوم والغاء جواز السفر القديم واستلام الجواز الجديد.

ودعت الى التواصل مع السفارة المعنية لمعرفة المزيد من المعلومات والاستفسارات عن الخدمة.

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