فضيحة استخبارية عالمية.. الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من قادة الدول الاوروبية، وفي مقدمتهم ميركل
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جرينتش+2 11:43
القنصل الأردني يزور المواطنين المحتجزين في إسرائيل
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