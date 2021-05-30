“العمل الإسلامي”: تفاقم مشكلة البطالة المتسارع يدق ناقوس الخطر



حذر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الاحد، من خطورة ما كشفه تقرير البنك الدولي حول ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الأردني بشكل غير مسبوق لتبلغ 50%، فيما بلغ معدل البطالة العام في المجتمع 25% مما يدق ناقوس الخطر ويشكل مؤشراً خطيراً على تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وفشل الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومات المتعاقبة لمواجهة هذا الملف.

ورأى الحزب، في بيان اصدره اليوم، أن الارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة دليل على افتقار السياسات الحكومية لأي خطة حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة، واستمرار الحكومة في نهج الجباية بعيداً عن أي رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة، مما يرشح بتفاقم المشكلات الاقتصادية وتزايد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة، الأمر الذي يتطلب مراجعة جادة للنهج الذي تدار به مؤسسات الدولة وفتح حوار وطني جاد وفاعل لوضع استراتيجية وطنية لمعالجة الملف الاقتصادي بما في ذلك مشكلة البطالة.

كما تساءل الحزب عن نتائج التحقيق الحكومي في أسباب الانقطاع الشامل للتيار الكهرباء الجمعة قبل الماضية، وسط تضارب الروايات حول أسباب هذا الانقطاع وغياب نهج المحاسبة والشفافية من قبل الحكومة تجاه هذا الحادثة والتي لم يشهد الأردن لها مثيلاً منذ عام 20004.

واوضح الحزب أن استمرار هذا التعاطي الحكومي تجاه هذا الملف يفاقم من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.

واكد في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في كشف نتائج التحقيق في أسباب هذا الانقطاع بشفافية ومحاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ما جرى.