البخيت نائباً لرئيس مجمع اللغة العربية

فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب نائب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني لمدة أربع سنوات.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن مجمع اللغة العربية، فقد جاء ذلك ضمن الانتخابات التي عقدها مجلس المجمع، اليوم الأحد، وشهدت كذلك انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمدة ثلاث سنوات.

وفاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من الدكتور عيد الدحيات، والدكتور عبدالمجيد نصير، والدكتور همام غصيب.

ويأتي انتخاب الدكتور البخيت خلفاً للراحل الدكتور محمد حمدان.

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