تحويل باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين إلى محكمة أمن الدولة
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جرينتش+2 11:43
البخيت نائباً لرئيس مجمع اللغة العربية
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