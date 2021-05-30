استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 9 وفيات و672 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 735,811

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات و672 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9452 وفاة و735811 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 292 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 85 حالة في محافظة الزرقاء، 67 حالة في محافظة إربد، منها 9 حالات في الرمثا، 43 حالة في محافظة الكرك، 31 حالة في محافظة معان، 6 حالات منها في البترا، 30 حالة في محافظة مأدبا، 28 حالة في محافظة عجلون، 24 حالة في محافظة المفرق، 24 حالة في محافظة الطفيلة، 20 حالة في محافظة جرش، 14 حالة في محافظة البلقاء، 14 حالة في محافظة العقبة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 11657 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 83 حالة، فيما غادرت 59 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 626 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بيّن الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1104 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 714702 حالة.

وأضاف أن 15346 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7260498 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 38ر4 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 96ر2 بالمئة.