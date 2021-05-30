أجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة بباقي المناطق حتى الثلاثاء

تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الإثنين، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بنحو 3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

اما يوم الأربعاء، تنخفض درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 18، وفي مرتفعات الشراة 27 – 17، وفي مناطق البادية 32 – 18، وفي مناطق السهول 28 – 19، وفي الاغوار الشمالية 36 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت 28 – 25، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية

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