فضيحة استخبارية عالمية.. الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من قادة الدول الاوروبية، وفي مقدمتهم ميركل
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جرينتش+2 11:42
وزير الداخلية يحذر من أية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني والأمن المجتمعي
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