طقس معتدل اليوم السبت وغدا، وارتفاع الحرارة الاثنين وبعده

يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما يوم الثلاثاء، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 34 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الاغوار الشمالية 34 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 21، وفي البحر الميت 37 – 22، وفي خليج العقبة 38 – 23 درجة مئوية.