فضيحة استخبارية عالمية.. الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من قادة الدول الاوروبية، وفي مقدمتهم ميركل
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جرينتش+2 11:41
انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 7 وفيات و480 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 735,139
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