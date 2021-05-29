انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 7 وفيات و480 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 735,139

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات و 480 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9443 وفاة و 735139 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 172 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 101 حالة في محافظة الزرقاء، 83 حالة في محافظة إربد، منها 7 حالات في الرمثا، 34 حالة في محافظة الكرك، 27 حالة في محافظة الطفيلة، 18 حالة في محافظة المفرق، 15 حالة في محافظة البلقاء، 12 حالة في محافظة معان، 5 حالات منها في البترا، 12 حالة في محافظة العقبة، 3 حالات في محافظة عجلون، 3 حالات في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 11794 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 94 حالة، فيما غادرت 39 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 611 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 26 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 809 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 713902 حالة.

وأضاف أن 16196 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7245152 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 96ر2 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 86ر2 بالمئة.

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