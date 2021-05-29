فضيحة استخبارية عالمية.. الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من قادة الدول الاوروبية، وفي مقدمتهم ميركل
أهم العناوين
جرينتش+2 11:40
النخالة: أي عملية اغتيال صهيونية تستهدف مقاتلينا أو قادتنا سنرد عليها في نفس الوقـت بقصف “تل أبيب”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني