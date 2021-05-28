انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 13 وفاة و620 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 734,659
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انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 13 وفاة و620 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 734,659
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