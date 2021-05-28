سوريا تعيد انتاج وحدتها ووطنيتها وعروبتها وصمود شعبها عبر تكريس الاسد رئيساً للبلاد وقائداً لمسيرة الاعمار والانتصار
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جرينتش+2 04:14
المجد للقائد محمد الضيف.. إلاعلام إلاسرائيلي يعترف بفشل جيشهم في قتل المئات من مقاتلي حماس بـ “سلاح سري”
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