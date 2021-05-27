منحة أميركية بقيمة 40 مليون دولار لدعم برنامج استدامة

تعهدت الحكومة الأميركية بتقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار؛ لبرنامج “استدامة” الذي أطلقته الحكومة بالتشارك مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك للمحافظة على استقرار العمالة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة والقطاعات والمنشآت غير المصرح لها أثناء فترة الانكماش الاقتصادي.

وقالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين، خلال توقيع اتفاقية تقديم الدعم المالي، اليوم الخميس، في مقر المؤسسة العامة، إن حكومة بلادها تدعم برنامج “استدامة” للمساعدة الشركات على بقاء الموظفين على رأس عملهم، مضيفة إن “توفير الموارد المالية للعائلات والشركات خلال جائحة كورونا هو أمر بالغ الأهمية للاستقرار الاقتصادي الحالي للأردن وكذلك لانتعاشه اقتصاده في المستقبل”.

من جانبه، أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة ماضية قدماً في تطوير السياسات والبرامج اللازمة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن برامج الضمان الاجتماعي تمكنت من الوصول إلى أكثر من مليون و100 ألف مشترك ومشتركة وأكثر من 35 ألف شركة مشمولة بقانون الضمان الاجتماعي. وبين أنّ إجراءات المؤسسة تم تصميمها بعناية وكانت استباقية في كل مرحلة من مراحل الجائحة وجميعها تندرج ضمن نطاق مسؤولياتها والدور المأمول منها.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة