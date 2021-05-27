مجلس الأمة الكويتي يتبنى تشديد عقوبات التعامل والتطبيع مع إسرائيل

أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، الموافقة مبدئيا على إقرار تعديلات وتشديد العقوبات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل .

جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيسه مرزوق الغانم، ونقلته وكالة الأنباء الكويتية(كونا) خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأفاد البيان بـ”الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

واعتبر البيان أن ذلك يعد “رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الإسرائيلي الأخير وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني”.