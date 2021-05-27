غدر الانجليز.. أسرار خطة تشرشل لغزو (الحليف) السوفيتي بمؤازرة فلول جيش (العدو) الالماني

الأسد مخاطباً الشعب السوري: اختياركم لي لأقوم بخدمتكم بالفترة المقبلة شرف عظيم لا يرقى إليه الا شرف الانتماء لكم
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