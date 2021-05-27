عالم فيروسات ينصح المُطعمين ضد كورونا مواصلة ارتداء الكمامة

أوضح مدير مركز “فيكتور” الحكومي الروسي لبحوث الفيروسات، د. ألكسندر سيميونوف لماذا يجب أن يرتدي الشخص المُطعم ضد “كوفيد – 19” كمامة واقية ويستمر في ارتدائها إلى أن ينتهي الوباء.

وقال إن “هذا المطلب مبرر تماما. ويجب على الناس الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة. وحتى إذا تعانقت مع أحد أصابه “كوفيد – 19″ لم ينتقل الفيروس إليك. لكنك لا تزال خلال فترة ما ناقلا لفيروس يصيب الآخرين”.

وأوضح قائلا:” نعم إنك لن تصاب بفيروس كورونا. لكن الفيروس يمكن أن يصيب المحيطين بك. ويجب ألا تفكر في نفسك فحسب بل وفي الآخرين”.

وقال عالم الفيروسات إن هناك حالات نادرة لإصابة الأشخاص المطعمين بـ”كوفيد – 19″. لكن المواطنين الذين خضعوا للتطعيم يتحملون المرض بشكل خفيف ومن دون أية مضاعفات.