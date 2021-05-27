سوريا تعيد انتاج وحدتها ووطنيتها وعروبتها وصمود شعبها عبر تكريس الاسد رئيساً للبلاد وقائداً لمسيرة الاعمار والانتصار
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جرينتش+2 04:12
زعيم المافيا التركية يفضح علاقته بنظام اردوغان ويتهم وزراءه بالقتل والاغتصاب وتهريب المخدرات وإساءة استخدام السلطة
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