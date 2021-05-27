القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الاراضي السورية

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب محملة بواسطة مركبة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، عند محاولة المهربين اجتياز الحدود الأردنية ما أدى إلى ترك المركبة وفرارهم باتجاه الحدود السورية.

وأضاف المصدر أنه جرى ضبط المركبة نوع بك أب محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1127000 حبة كبتاجون و7620 كف حشيش، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.