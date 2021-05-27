الجيش الاسرائيلي يقدر ان نصر الله اصيب بفيروس كورونا

ذكرت القناة الاسرائيلية (13) ان تقديرات الجيش الاسرائيلي ترجح ان الامين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله اصيب بفيروس كورونا قبل شهر ونصف- لكن لأنه يرفض اجراء فحوصات لا يوجد تشخيص واضح حول حالته.

تقديرات الجيش الاسرائيلي جاءت بعد كلمته، قبل يومين، التي بدا بها نصر الله شاحبا وضعيفا ويتنفس بصعوبة. اضافة لذلك يرى الجيش الاسرائيلي، الذي يتابع تحركات السيد نصر الله، ان ظهوره قبل يومين كان خطأ، حيث ان ظهوره بالشكل الذي بدا فيه لم يحقق له النتيجة المرجوة التي كان يأمل بها.

يشار الى ان السيد حسن نصر الله كان قد القى كلمة له، امس الاول الثلاثاء، استهلها باعتذار عن عدم ظهوره مؤخرا، موضحا ان سبب ذلك هو السعال القوي جراء الالتهاب بالقصبة الهوائية الذي كان يعاني منه.