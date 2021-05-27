استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 16 وفاة و841 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 734,039

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9423 وفاة و734039 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 378 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 155 حالة في محافظة الزرقاء، 83 حالة في محافظة إربد، منها 4 حالات في الرمثا، 57 حالة في محافظة البلقاء، 46 حالة في محافظة الكرك، 30 حالة في محافظة المفرق، 23 حالة في محافظة العقبة، 22 حالة في محافظة جرش، 19 حالة في محافظة عجلون، 16 حالة في محافظة الطفيلة، 8 حالات في محافظة مأدبا، 4 حالات في محافظة معان.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 11285 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 83 حالة، فيما غادرت 62 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 591 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، يينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

وأضاف ان نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته 23 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 315 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 713331 حالة.

وأضاف أن 24440 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 7207284 فحصا، لافتا إلى ان نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 44ر3 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 11ر4 بالمئة.