الأسد مخاطباً الشعب السوري: اختياركم لي لأقوم بخدمتكم بالفترة المقبلة شرف عظيم لا يرقى إليه الا شرف الانتماء لكم
أهم العناوين
جرينتش+2 09:37
أجواء حارة نسبيا اليوم الخميس ستنخفض قليلا غدا وبعده
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني