فتح جسر الملك حسين أمام حركة القادمين والمغادرين 4 حزيران

أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام، عن فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين، يوم الجمعة 4 حزيران.

وأوضحت أن حركة المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، يوم الجمعة، اعتبارا من الساعة 7 صباحا ولغاية الساعة 11 ظهرا.

وبيّنت أن حركة المسافرين القادمين للمملكة، يوم الجمعة، من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 1 ظهراً.

وأشارت إلى أنه يجب على المغادرين من حملة الهويات المقدسية باتجاه القدس إحضار فحص pcr لا تتجاوز مدته 72 ساعة، كما أنه يجب على القادمين من الضفة الغربية باتجاه المملكة الحجز على منصة gateway وفحص pcr لا يتجاوز مدته 72 ساعة قبل القدوم.