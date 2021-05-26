لا قرار رسميا حتى الآن باعتماد الفصل الصيفي بالجامعات عن بعد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس التعليم العالي لم يتخذ حتى اللحظة أي قرار يتعلق بآلية التدريس في الفصل الصيفي المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب إن من المبكر الآن الحديث عن ذلك، لأن أي قرار سيتخذ سيكون بناء على الوضع الوبائي في المملكة قبيل بداية الفصل، بالإضافة إلى الجزء المنجز من خطة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين العاملين في الجامعات والطلبة.

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