السنوار يتحدى الوزير غانتس الذي هدد باغتياله: سأعود لمنزلي مشياً على الأقدام ولديك 60 دقيقة لتنفيذ وعيدك/ فيديو
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تكريم سائق على “تكسي المطار” تقديراً لأمانته
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