انقاذ شخص صعد جبلا في الديسة وعجز عن النزول

تمكنت فرق الإنقاذ المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني العقبة، من إنقاذ شخص علق على أعلى جبل بارتفاع يصل إلى 250 مترا بمنطقة الديسة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، ان الأمر تطلب تدخل فرق الإنقاذ المتخصصة وإنزاله من أعلى الجبل باستخدام المعدات المخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، وقد وصفت حالته العامة بالحسنة، ولم تستدع النقل إلى المستشفى.

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