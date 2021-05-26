“العمل الإسلامي” يستعرض آليات اطلاق حملة إغاثة للشعب الفلسطيني

بحث المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي واللجنة المركزية لإغاثة القدس وغزة مع رؤساء فروع الحزب في المحافظات ومندوبي اللجان الفرعية للإغاثة الترتيبات المتعلقة بعمل اللجنة وآلية العمل وأولوياته خلال المرحلة المقبلة ضمن الجهود التي أعلنها الحزب لإغاثة الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته ضد الاحتلال.

وأشار رئيس اللجنة المهندس علي الدروبي في كلمة له إلى استكمال الترتيبات اللازمة مع الجهات الرسمية والهيئة الخيرية الهاشمية لاستقبال التبرعات العينية عبر مقار فروع الحزب بما يشمل مواد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وآلية إيصالها للشعب الفلسطيني لمواجهة آثار العدوان الصهيوني في قطاع غزة والقدس.

فيما أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في كلمة له على أهمية الجهد الإغاثي في إسناد الشعب الفلسطيني وما حققته المقاومة من انتصار غير مسبوق إلى جانب الجهد السياسي والميداني، معتبراً ان المعركة القادمة هي معركة الإغاثة و الإعمار والتي تسعى عدد من الدول لاستخدامها كورقة للالتفاف على إنجازات المقاومة ومساومتها على ما حققته من انتصار على العدو الصهيوني، من خلال استبعاد فصائل المقاومة من ملف الإعمار كورقة للضغط عليها سياسياً.

وثمن العضايلة الحراك هبة الشعب الأردني في مختلف المحافظات انتصاراً للشعب الفلسطيني ودعماً لمقاومته والتفاعل مع الأنشطة التي قامت بها فروع الحزب والحركة الإسلامية نصرة لفلسطين، كما أهاب بالشعب الأردني بالمشاركة الواسعة في الحملات الإغاثية للشعب الفلسطيني ليكون هذا الملف شعبياً بعيداً عن محاولات استخدام هذا الملف للمساومات السياسية.