السنوار يتحدى الوزير غانتس الذي هدد باغتياله: سأعود لمنزلي مشياً على الأقدام ولديك 60 دقيقة لتنفيذ وعيدك/ فيديو

غزة – وكالات

تحدى يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتنفيذ تهديداته باغتياله، وذلك ردا على سؤال صحفي في لقاء جمع السنوار مع عدد من الصحفيين في قطاع غزة.

وقال السنوار في رده على سؤال “ألا تخشى على حياتك من تهديدات غانتس؟”، بالقول: “أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي هو أن يغتالني وأن أقضي إلى الله شهيدا، اليوم عمري 59 سنة وأُفضل أن استشهد بـ f16 وبالصواريخ على أن أموت بكورونا أو جلطة أو حادث طريق، أُفضّل أن أقتل شهيدا”.

وأضاف: “لن يقصر من عمري ثانية واحدة قرار غانتس أو توجهاته، وإذا بده مني نصيحة، فهي أن يتعلم الدرس من محمد الضيف وأبو عبيدة والقسام، فإنهم إذا هددوا فعلوا”.

وأكمل السنوار موجها حديثه للاحتلال: “أما وقد هددتهم فأنا ظهرت أمام الاعلام وأتحرك بكل حرية وسهولة، وأنا موجود وأدير عملي من مكتبي، وسأركب السيارة وأذهب الى المنزل الجديد الذي تعرفونه وأنا في انتظاركم”.

ومنح السنوار غانتس 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتنفيذه، قائلا: “بعد انتهاء هذا اللقاء جزء كبير من مشوار عودتي سأقطعه مشيا على الأقدام، ولدى غانتس الوقت الكافي للاغتيال، معه 60 دقيقة لاتخاذ القرار وتجهيز الطائرة وإخراجها، ولن يُرمش لي جفن.. فما حفظته من الشيخ أحمد ياسين “أن الموت في سبيل الله أسمى أمانينا”.

https://www.facebook.com/watch/?v=298077741825066