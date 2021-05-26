السنوار يتحدى الوزير غانتس الذي هدد باغتياله: سأعود لمنزلي مشياً على الأقدام ولديك 60 دقيقة لتنفيذ وعيدك/ فيديو
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جرينتش+2 09:35
استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 12 وفاة و842 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 733,198
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