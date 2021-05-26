استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 12 وفاة و842 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 733,198

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 وفاة و842 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9407 وفيات و733198 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 244 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 160 حالة في محافظة الكرك، 109 حالات في محافظة الزرقاء، 86 حالة في محافظة إربد، منها 17 حالة في الرمثا، 55 حالة في محافظة معان، منها 12 حالة في البترا، 52 حالة في محافظة المفرق، 49 حالة في محافظة البلقاء، 33 حالة في محافظة الطفيلة، 16 حالة في محافظة العقبة، 15 حالة في محافظة جرش، 14 حالة في محافظة عجلون، 9 حالات في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10862 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 67 حالة، فيما غادرت 49 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 586 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 8 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 418 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 712929 حالة.

وأضاف أن 20491 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7182844 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 11ر4 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 11 ر4 بالمئة.