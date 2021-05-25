القدوة: أجهزة أمن السلطة مرتبطة مباشرة بأجهزة أمن العدو وتقدم معلومات عن أفعال المقاومة أياً كان نوعها ومصدرها
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جرينتش+2 03:08
“سيف القدس” يهز الحزب الامريكي الحاكم.. 500 عضو بالحزب الديمقراطي يدعون بايدن لمحاسبة إسرائيل جراء حربها على غزة
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