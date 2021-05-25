حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة وفى تحسن تدريجي.. مبروك

نفى مصدر مقرب من الفنانة دلال عبد العزيز لـ”اليوم السابع” ما تم تداوله، حول تدهور حالتها الصحية في الساعات الماضية ووضعها على أجهزة طبية إضافية بسبب معاناتها من فشل تنفسي حاد، مؤكداً على استقرار حالتها وأنها تتحسن بشكل تدريجي، خاصة بعد سلبية المسحة الأخيرة لفيروس كورونا التي خضعت لها.

وكان الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قد كشف منذ أيام قليلة خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: “المسحة أصبحت سلبية وتعانى حاليا من بعض آثار التعافي من كورونا ونطمئن المصريين عليها، وهى الآن ليست على جهاز تنفس صناعي”.

كما أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” السبت الماضى على تحسن حالة دلال عبد العزيز، قائلا: “الأمور مستقرة وهناك تحسن فى حالتها الصحية، وندعو لها بالتحسن، ووزيرة الصحة تطمئن عليها بشكل يومى، وتطمئن محبيها على حالتها، وكل الشعب المصرى يدعو لها بالشفاء”.

ومازالت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، تخفى عنها خبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 84 عاماً، حرصا على حالتها الصحية وعدم حدوث مضاعفات طبية لها، حيث طلبت الأسرة من إدارة المستشفى التي يتم علاجها فيها، عدم إبلاغها بالخبر بأي صورة، وتم التنبيه على فريق التمريض محاولة ابعادها عن وسائل الاعلام المختلفة.