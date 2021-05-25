بعدما استعادت دولتهم معظم ارجائها.. السوريون يتقاطرون اليوم على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جمهوريتهم/ فيديو
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حالة الفنانة دلال عبد العزيز مستقرة وفى تحسن تدريجي.. مبروك
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