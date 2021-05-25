اعادة دوام موظفي الحكومة الى وضعه المعتاد قبل الكورونا

قرر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أمس الإثنين، إعادة العمل بساعات الدوام الرسمي للموظفين العموميين، ما بين الساعة 8:30 صباحا، وحتى 3:30 مساء.

ووفق كتاب لرئيس الوزراء، فإن القرار الجديد للخصاونة، يسري من يوم الأحد، الموافق 30/5/2021.