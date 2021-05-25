القدوة: أجهزة أمن السلطة مرتبطة مباشرة بأجهزة أمن العدو وتقدم معلومات عن أفعال المقاومة أياً كان نوعها ومصدرها
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جرينتش+2 03:07
استشهاد شاب برصاص قوة خاصة إسرائيلية تركته ينزف حتى الموت في حي أم الشرايط بمدينة البيرة/ فيديو
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