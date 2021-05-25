استشهاد شاب برصاص قوة خاصة إسرائيلية تركته ينزف حتى الموت في حي أم الشرايط بمدينة البيرة/ فيديو

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، شاب برصاص قوة خاصة اسرائيلية “مستعربون” في حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وأكد مدير مجمع فلسطين الطبي الدكتور أحمد البيتاوي، وصول جثمان الشهيد أحمد جميل عبدو (الفهد) من مخيم الأمعري إلى المجمع.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوة الخاصة أطلقت النار على الشاب فهد، وتركته ينزف في الشارع، إلى أن استشهد.

وأعلنت مصادر إسرائيلية، أن قوات خاصة من وحدة اليمام قتلت الشاب فهد، خلال محاولة اعتقال مواطنين في المنطقة.

وفي وقت لاحق ظهر اليوم الثلاثاء، شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد أحمد جميل عبدو (الفهد) في مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله .

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد عمر بن الخطاب، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة على روحه الطاهرة، إلى ان ووري الثرى في مقبرة البيرة، وسط هتافات منددة وغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.