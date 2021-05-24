منع التصاريح لمن تقل أعمارهم عن 10 سنوات وتزيد على 90.. القائمة الكاملة بالاشتراطات السعودية الصعبة لحج هذا العام

نشرت جريدة «عكاظ» اليوم الاثنين، عدداً من التوصيات التي اعتمدتها الجهات السعودية المعنية لموسم حج ١٤٤٢هـ، أبرزها تعزيز الاستفادة من البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية التي طبّقت في حج 1441، ودراسة إمكانية تطبيق تلك البروتوكولات والاجراءات بما يتناسب مع أعداد الحجاج ومساحات الخيام والمرافق في المشاعر المقدسة، ورفع ما يتم التوصل إليه من لجنة الحج العليا. ومن المرتقب صياغة بروتوكولات تتماشى مع وجود اللقاحات الفعالة والمعتمدة والاستفادة من سياسة إلزام كافة المرشحين للحج والمعنيين بالعمل في المشاعر وتضمينها ضمن المتطلبات الإلزامية.

وأشارت البروتوكولات إلى إجراءات قبل الوصول لمناطق الحج تتمثل في الفئة العمرية المسموح لها والحالة الصحية الجيدة وخلو المرشحين من الأمراض المزمنة، والتأكد من عدم خضوعهم لغسل الكلى أو الإصابة بأمراض مزمنة اقتضت دخول المستشفى خلال الأشهر الستة السابقة ثم الحصول على تصريح الأداء.

ويشترط قبل القدوم لمناطق الحج أخذ اللقاح وبي سي آر، وللقادمين من الخارج يشترط أن يكون الحجاج تلقوا كامل الجرعات المعتمدة في السعودية وإبراز شهادة يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلد الحاج وتقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية على أن تكون صادرة من مختبر موثوق فيه بدولة الحاج.

أما حجاج الداخل فيشترط للترشيح للحج حصولهم على جرعة واحدة على الأقل من لقاح معتمد مضى على أخذها فترة من 6- 8 أسابيع مع ضرورة حصوله على الجرعة الثانية بمجرد الحصول على القبول المبدئي للحج بمدة لا تقل عن أسبوعين قبل توجهه لمناطق الحج، كما يتم طلب عمل مسحة للفحص بتقنية الـ PCR للتأكد من خلوه خلال 40 ساعة قبل توجهه لمناطق إجراءات عند الوصول لمناطق الحج.

وحددت الضوابط إجراءات منافذ الوصول للداخل والخارج، إذ يتم التأكد من كافة الوثائق الصحية ومراجعة شهادات التطعيم وإخضاع الحاج لإجراءات الفرز البصري على أن يتم تفويج الحجاج ضمن مسارات مخصصة لمنطقة النقل، وتخصيص مقرات مطابقة للاشتراطات المطلوبة، منها منع التكدس في الغرف، وتوفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته دون الحاجة إلى التجمع في صالات الطعام، ومنع البوفيهات المفتوحة، كما يتم الحجر الصحي المؤسسي لحجاج الخارج لمدة ثلاثة أيام.

وفي المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين والمنطقة المركزية بمكة والمدينة يتم التفويج على دفعات، واستحداث خيام ونقاط فرز في طريق المشاة ومنطقة الجمرات ومحطات القطار، وتطهير الحقائب، وتخصيص حراس أمن لتنظيم خروج الحجاج حسب الوقت المخصص، وفي خطة التنقل لعرفات يتم تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص لكل حاج، وعدم السماح للحجاج بالوقوف أثناء الرحلة، وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب وآخر على أن يحمل الركاب أمتعتهم. والالتزام بالإقامة في المواقع المخصصة في عرفات ومزدلفة.

ولرمي الجمرات في منى يتم تزويد الحجاج بحصى في أكياس مغلفة ومعقمة مع جدولة التفويج بحيث لا يتجاوز العدد خمسين حاجا لكل دور من أدوار منشأة الجمرات أو حسب الطاقة الاستيعابية بما يضمن مسافة متر لكل شخص، وتوفير كمامات ومواد تعقيم كافية في أماكن بارزة.

وفي الحرمين المكي والمدني يمنع الأشخاص غير المصرح لهم من الدخول، وتطبيق الفرز الحراري عند البوابات، وإبراز تصريح أداء الحج مع تحديد أبواب للدخول وأخرى للخروج، وتوفير كاميرات حرارية لقياس درجة الحرارة عند المداخل.

اما ابرز الاشتراطات والترتيبات البروتوكولية فهي..

منع التصاريح لمن تقل أعمارهم عن 10 وتزيد على 90

الدور الأول لطواف ذوي الاحتياجات الخاصة

توفير مياه زمزم بعبوات ذات الاستخدام الواحد

تطبيق الاشتراطات على العمالة الموسمية في الحج

يمنع الدخول للمشاعر المقدسة دون تصريح

مساحات آمنة بين المصلين ومنع التزاحم في دورات المياه

الاستفادة من الفرق الإسعافية في كل المواقع