القدوة: أجهزة أمن السلطة مرتبطة مباشرة بأجهزة أمن العدو وتقدم معلومات عن أفعال المقاومة أياً كان نوعها ومصدرها
أهم العناوين
جرينتش+2 03:06
كتائب القسام بحضور السنوار: صواريخنا جاهزة تنتظر القرار.. وان عدتم عدنا/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني