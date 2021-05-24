القدوة: أجهزة أمن السلطة مرتبطة مباشرة بأجهزة أمن العدو وتقدم معلومات عن أفعال المقاومة أياً كان نوعها ومصدرها
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جرينتش+2 03:06
قبل زيارته الى الشرق الاوسط.. بلينكن يتحدث عن حل الدولتين، ولكن بلاده تعمل بدأب على تكريس الاحتلال الصهيوني
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