قبل زيارته الى الشرق الاوسط.. بلينكن يتحدث عن حل الدولتين، ولكن بلاده تعمل بدأب على تكريس الاحتلال الصهيوني

قبل زيارة مرتقبه الى منطقة الشرق الاوسط ، أكد وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن ان “حل الدولتين الذي تدعمه الولايات المتحدة هو الطريقة الوحيدة التي ستمنح الاسرائيليين والفلسطينيين الامل بالتمتع باجراءات متساوية من الامن والسلام والكرامة”، كما تأتي تصريحاته بعد وقف اطلاق نار بين اسرائيل والفلسطينيين بعد 11 يوما من القتال.

واضاف بلينكن في تصريحاته مع شبكة (ABC) الامريكية، انه اذ لم “يحدث تغيير ايجابي وخصوصا ان لم نتمكن من ايجاد طريقة لمساعدة الفلسطينيين على العيش بمزيد من الكرامة والأمل، فستكرر هذه الدوامة على الارجح، وهو أمر لا يصب في مصلحة اي طرف كان”.

وشدد بلينكن على الحاجة إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين مع بدء جهود كبيرة لإعادة الإعمار. وقال إن وقف إطلاق النار سيساعد في التحوّل من العنف إلى “أمر أكثر إيجابية”، مضيفا “يجب أن يبدأ ذلك الآن عبر التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة”. وتابع “من ثم إعادة الإعمار وإعادة بناء ما تمّت خسارته وإشراك الطرفين في محاولة القيام بتحسينات حقيقية، وهو أمر مهم للغاية”.

وحين سئل بلينكن في المقابلة مع “أيه بي سي” عن الكيفية التي يمكن لإدارة الرئيس جو بايدن من خلالها ضمان وصول المساعدات إلى المواطنين الفلسطينيين العاديين لا عناصر حماس الذين أطلقوا آلاف الصواريخ على إسرائيل، رد بالقول: “عملنا في الماضي ونواصل العمل مع أطراف موثوقة ومستقلة بإمكانها المساعدة في إعادة الإعمار والتنمية، لا شبه سلطة حكومية”.

وأفاد أن “التحدي الحقيقي هنا يتمثل بمساعدة الفلسطينيين وخصوصا مساعدة السلطة الفلسطينية على تحقيق نتائج أفضل لشعبها وبالطبع لإسرائيل دور جوهري في هذا الصدد”.