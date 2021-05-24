النائب العجارمة يعلن ان قطع الكهرباء عن المملكة كان متعمدا/ فيديو

اتهم النائب أسامة العجارمة الحكومة بقطع الكهرباء بشكل متعمد عن كافة مناطق المملكة، لمنع الحشود الشعبية من إكمال فعاليتها بالوصول إلى الحدود مع الأراضي الفلسطينية.

وقال النائب العجارمة في كلمة له تحت قبة البرلمان، اليوم الاثنين: “أود إطلاع كل أحرار الوطن ومجلس نواب الأمة، أنه تم قطع التيار الكهربائي عن كافة أرجاء الأردن منعا لوصول حشد العشائر الأردنية إلى العاصمة عمان”.

وأضاف أن هناك “20 ألف مركبة تم الحجز عليها في شوارع المحافظات كانت متوجهة إلى عمان، وتم قطع الوقود عنها.. لكن ورغم ذلك وصلت 4 آلاف مركبة”، مشيرا إلى أن “السيارات التي رفعت أعلام فلسطين تمت مخالفتها”.

هذا وتسببت تصريحات العجارمة بحدوث جلبة داخل مجلس النواب، حيث طالبه نواب آخرون بـ”إثبات صحة كلامه، وعدم تداول الإشاعات”.

وأكدت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، أن انقطاع الكهرباء يوم الجمعة كان بسبب خلل فني على خط الربط الكهربائي الأردني المصري، أدى إلى تذبذب الكهرباء على الخط بسبب زيادة الاستهلاك.

وانقطع التيار الكهربائي عن أغلب مناطق ومحافظات الأردن، يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع توجه حشود شعبية أردنية نحو الحدود تضامنا مع الفلسطينيين، الذين واجهوا حربا في قطاع غزة، وانتهاكات واسعة في القدس والضفة الغربية.

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