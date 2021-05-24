السفير القطري: العلاقات الاردنية القطرية مرشحة للمزيد من التعاون

عمان 24 ايار (بترا) – قال سفير دولة قطر في عمان، الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ان العلاقات الثنائية بين الاردن وقطر شهدت منذ انطلاقها على مستوى السفراء قبل خمسين عاماً وتحديدا عام 1972 تطوراً ونمواً كبيرا في جميع المجالات، بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتي البلدين، مسجلة صورة مشرقة وناصعة في سجل العلاقات العربية.

وأكد ان العلاقات القطرية الأردنية مرشحة اليوم الى مزيد من التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والعسكرية وفي مختلف المجالات.

ورفع الشيخ سعود بن ناصر في كلمة مسجلة عبر فيديو بمناسبة عيد استقلال المملكة الى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أسمى آيات التهاني والتبريك بمناسبة العيد الخامس والسبعين لاستقلال المملكة .

وهنأ السفير القطري الشعب الأردني بهذه المناسبة، مباركا الإنجازات التي تحققت بظل القيادة الهاشمية في بناء أردن قوي عزيز ومزدهر يتمتع بمكانة مرموقة عربيا وإقليميا ودوليا وانسانيا.

وأشار الى وجود نحو 60 الف أردني في بلدهم الثاني قطر، إضافة الى تنامي التبادل التجاري وتبادل الخبرات ورغبة القيادتين وتناغم ثوابت السياسة الخارجية للبلدين الشقيقين تجاه القضايا الرئيسية والمشتركة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة