القدوة: أجهزة أمن السلطة مرتبطة مباشرة بأجهزة أمن العدو وتقدم معلومات عن أفعال المقاومة أياً كان نوعها ومصدرها
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جرينتش+2 03:05
استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 16 وفاة و890 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 731,436
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