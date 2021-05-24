استقرار.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 16 وفاة و890 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 731,436

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 وفاة و890 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9384 وفاة و731436 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 392 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 128 حالة في محافظة إربد، منها 6 حالات في الرمثا، 115 حالة في محافظة الزرقاء، 61 حالة في محافظة البلقاء، 41 حالة في محافظة الكرك، 39 حالة في محافظة العقبة، 39 حالة في محافظة المفرق، 25 حالة في محافظة معان، منها 12 حالة في البترا، 17 حالة في محافظة عجلون، 15 حالة في محافظة جرش، 9 حالات في محافظة الطفيلة، 9 حالات في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10438 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 87 حالة، فيما غادرت 84 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 591 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 23 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 10 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 855 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 711614 حالة.

وأضاف أن 21048 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7139945 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 23ر4 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 81ر3 بالمئة.