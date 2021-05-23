الانخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 11 وفاة و840 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 730,546
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جرينتش+2 08:13
ملتقى وطني بحزب العمل الإسلامي يدعو لتشكيل هيئة تضم كل القوى السياسية والشعبية لإسناد المقاومة سياسياً ومالياً
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