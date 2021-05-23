طقس معتدل في أغلب المناطق اليوم وغدا، وارتفاع الحرارة بعد غد

تسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، أقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو 4-3 درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشط على فترات وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع تواجد كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الفرصة مهيأة -بمشيئة الله- لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأربعاء، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 13، وفي مرتفعات الشراة 22 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 16، وفي مناطق السهول 25 – 14، وفي الاغوار الشمالية 32 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 22، وفي البحر الميت 33 – 22، وفي خليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة