حملة واسعة للتأكد من شمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق حملة تفتيشية واسعة تشمل كافة أرجاء المملكة وذلك بهدف التحقق من صحة وسلامة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي وشمول كافة العاملين بأحكامه.

وافادت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مسحاً ميدانياً شاملاً لكافة المنشآت سينطلق يوم غدٍ الاثنين، مبينة أن الحملة التفتيشية التي رعى إطلاقها مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة، سيشارك فيها 127 مفتشاً، تهدف إلى الحفاظ على حقوق العاملين وتمكينهم الاستفادة من التأمينات التي تغطيها المؤسسة.

وأوضحت أن شمول المنشآت ضمن الحملة التفتيشية سيكون بشكل فوري من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أو من تاريخ مبادرة المنشأة بالشمول وأُيهما أسبق وانه لن يتم العودة إلى الفترات السابقة إلا إذا تقدم العامل بشكوى رسمية بذلك، داعية جميع المنشآت إلى التعاون معها بهذه الحملة بصفتهم شركاء في توفير ركائز الأمن الاجتماعي للقوى العاملة.

ودعت المؤسسة كافة العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي بالمبادرة بالاستفادة من خدمة “اشمل نفسك” والمتوفرة على الرابط (https://eservices.ssc.gov.jo/external/IncludeYourself) وإشعار المؤسسة بعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، حيث سيتم التعامل مع الطلبات التي ترد للمؤسسة بسرية تامة وبشكل فوري.

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