للمكابرة والتغطية على الهزيمة.. العدو يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم في حماية الشرطة/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:38
القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في صويلح
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني